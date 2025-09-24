Ричмонд
Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты.

Источник: РИА "Новости"

Согласно заключению профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Краснова отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Должность председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 22 июля Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию с 2024 года. Для отбора был объявлен конкурс. Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, так как имеет звание «Заслуженный юрист». Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября рассмотрела его кандидатуру, после чего рекомендовала назначить Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ.

