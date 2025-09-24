Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

Должность председателя Верховного суда России стала вакантной после смерти 22 июля Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию с 2024 года. Для отбора был объявлен конкурс. Генеральный прокурор Краснов был единственным кандидатом на эту должность и сдал квалификационный экзамен, хотя это испытание он мог не проходить, так как имеет звание «Заслуженный юрист». Высшая квалификационная коллегия судей РФ 15 сентября рассмотрела его кандидатуру, после чего рекомендовала назначить Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда РФ.