Кремль ответил на предложение Зеленского о проведении переговоров в Казахстане

АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Украинцы сыпят большим количеством предложений по месту возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Источник: Sputnik.kz

Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова привели РИА Новости.

Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы.

сказал Песков в интервью радио РБК

Говоря о предложении России Украине создать рабочие группы для урегулирования конфликта, Песков заявил, что «воз и ныне там».

А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе.

сказал он

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом, Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.

Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

