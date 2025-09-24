Омские депутаты-герои поделились планами на работу в горсовете

Так, избранный жителями одномандатного округа № 23 уроженец Горьковского района Александр Сальников назвал приоритетом работу по социальным направлениям жизни города.
«В приоритете — социальное развитие нашего города. Мы проводили встречи с жителями, собрали наказы, теперь планируем планомерно решать проблемные вопросы с администрацией города Омска. На повестке — вопросы развития детско-юношеского спорта, особое внимание хотелось бы уделить ветеранам специальной военной операции: это и адаптивный спорт, например, а также обязательно поддержка семей ветеранов, находящихся в зоне боевых действий, так как по себе знаю, насколько это тяжело родным, супругам с маленькими детьми, хотелось бы очень помочь», — подчеркнул народный избранник.
В числе приоритетов он также назвал вопросы транспортной инфраструктуры и привлечения в город инвестиций, в том числе в интересах создания новых рабочих мест.
В свою очередь, Дмитрий Шарушинский, отвечая на вопрос, почему решил стать депутатом, отметил:
«В жизни каждого приходит такое время, когда он задается вопросом: “А что ты сделал в этой жизни?” Я себе его стал задавать в зоне боевых действий, поэтому закончил президентскую программу “Время героев”. Как вы знаете, я начал с должности заместителя директора “Автобазы здравоохранения”, а затем решил пойти в депутаты, чтобы иметь возможность больше помогать простым людям».
Дмитрий Шарушинский отметил, что получил от омичей свыше тысячи наказов, а теперь принимается за их систематизацию, постепенно реагируя на те или иные проблемные ситуации своими силами.
По словам народного избранника, за время отсутствия депутата территория вверенного ему округа пришла в некоторое запустение, что он планирует преодолевать системно.