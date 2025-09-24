Узбекистан и ООН расширят сотрудничество — о чем еще говорили Мирзиёев и Гутерриш

«Антониу Гутерриш дал высокую оценку выступлению Президента Узбекистана на юбилейной Генассамблее, особо подчеркнув важность его инициатив по достижению Целей устойчивого развития, формированию Новой Центральной Азии, продвижению глобального сотрудничества в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, в сфере молодежи, просвещенного ислама и других», — говорится в сообщении.