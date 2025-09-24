Ричмонд
Узбекистан и ООН расширят сотрудничество — о чем еще говорили Мирзиёев и Гутерриш

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В рамках мероприятий 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Генеральным секретарем Организации Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с ООН в контексте реализации национальных задач достижения Целей устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Cтороны отметили беспрецедентно высокий уровень партнерства между Узбекистаном и ООН:

успешно реализуется свыше 160 программ и проектов;

в октябре ожидается подписание новой пятилетней Программы сотрудничества;

за последние годы по инициативе узбекской стороны принято 13 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН;

Узбекистан избран членом таких авторитетных структур, как ЭКОСОС, Комитет по правам человека и Статистическая комиссия.

по инициативе Узбекистана в штаб-квартире ООН пройдет форум высокого уровня по борьбе с детским раком и другими тяжелыми заболеваниями;

идет активная подготовка к 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде.

«Антониу Гутерриш дал высокую оценку выступлению Президента Узбекистана на юбилейной Генассамблее, особо подчеркнув важность его инициатив по достижению Целей устойчивого развития, формированию Новой Центральной Азии, продвижению глобального сотрудничества в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, в сфере молодежи, просвещенного ислама и других», — говорится в сообщении.

Мирзиёев и Гутерриш обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

«По итогам встречи достигнута договоренность о развитии полномасштабного партнерства по приоритетным направлениям, разработке новых программ и проектов сотрудничества», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев 20 — 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

