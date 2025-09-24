Политолог раскрыл истинные причины критики ООН со стороны Трампа

«Критика о том, что ООН им (США) дорого обходится, связана с тем, что многие американские инициативы там не поддерживаются и бойкотируются другими членами организации. Во-вторых, не поддерживают главного американского союзника — Израиль», — поясняет эксперт. Политолог добавил, что на самом деле содержание организации не является столь дорогостоящим, а подобные заявления являются попыткой США оказать давление на ООН.
Блохин считает, что США ограничатся лишь критикой, а дальше этого не пойдут — навряд ли Вашингтон инициирует выход из организации, и еще маловероятнее выглядит прекращение ее деятельности.
ООН точно не упразднят, потому что замены нет. И американцы не выйдут из ООН, потому что одно дело выйти из какого-то комитета или подкомитета, а другое — выйти из самой организации. То есть это они сами себя лишат возможности оказывать влияние и давление.
Утверждения США о том, что ООН им обходится дорого, тоже несостоятельны, считает Блохин. В качестве аргумента эксперт приводит цифры: ежегодный бюджет организации на 2025 год составил 4 млрд долларов, тогда как состояние Илона Маска достигает 400 млрд долларов. «Если Маск захочет, он может финансировать ООН хоть 100 лет. А Маск лишь один из самых богатейших людей Америки, там и другие есть», — отметил Блохин.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за неэффективность, заявив, что организация не использует свои возможности для решения глобальных конфликтов. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что деятельность ООН в большей степени сосредоточена на проведении совещаний и освоении бюджета, нежели на достижении конкретных практических результатов.