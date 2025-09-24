Ричмонд
Залужный назвал цену вторжения ВСУ в Курскую область слишком высокой

Залужный: цена вторжения ВСУ в МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что цена действий ВСУ на курском направлении была слишком высокой.

Источник: AP 2024

«…Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Но практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне… Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой», — написал Залужный в авторской колонке на сайте издания «Зеркало недели».

По его словам, оборонявшиеся войска сумели воспользоваться технологическими и тактическими преимуществами и впоследствии не только «не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение».

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Преступления, совершённые военными ВСУ и иностранными наемниками на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше