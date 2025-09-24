«С патриотическим компонентом»: Беспрозванных рассказал о новом парке на месте Дома Советов

Продолжаются работы и на Доме Советов. Уже год прошёл с момента демонтажа его надземной части. По заказу Корпорации развития Калининградской области завершён разбор цокольной части здания. Есть документация на проведение второго этапа демонтажа. Я подтверждаю планы создать на месте бывшего Дома Советов городской парк, современный, зелёный и комфортный. Это будет новое общественное пространство с достаточным количеством мест для молодёжи, с патриотическим компонентом, — сказал Беспрозванных.