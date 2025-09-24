«С патриотическим компонентом»: Беспрозванных рассказал о новом парке на месте Дома Советов

Новый парк на месте Дома Советов в Калининграде будет «с патриотическим компонентом». Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Российской газете».
Продолжаются работы и на Доме Советов. Уже год прошёл с момента демонтажа его надземной части. По заказу Корпорации развития Калининградской области завершён разбор цокольной части здания. Есть документация на проведение второго этапа демонтажа. Я подтверждаю планы создать на месте бывшего Дома Советов городской парк, современный, зелёный и комфортный. Это будет новое общественное пространство с достаточным количеством мест для молодёжи, с патриотическим компонентом, — сказал Беспрозванных.
К сносу 21-этажного Дома Советов в Калининграде приступили в мае 2023 года. Первый этап демонтажа здания по контракту с Корпорацией развития провела компания «Техноресурс». Подрядчик получил 128 миллионов рублей.
Власти пока не представили концепцию использования территории бывшего Дома Советов. В начале 2025 года Алексей Беспрозванных заявлял, что там хотят сделать парк и «небольшие застройки».
Бывший губернатор Антон Алиханов планировал обустроить на месте руин Королевского замка и прилегающей территории Русский парк. К работам собирались приступить в 2025 году. На участке должен был появиться склон с деревьями и пешеходная дорожка. Рядом хотели обустроить природную зону «Дюна», линейный парк и платановую аллею. На территории также собирались разместить смотровую площадку, парковку и амфитеатр, информационно-туристический павильон. Рядом с парком хотели обустроить деловой центр.