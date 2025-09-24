Италия оставила на дежурстве в Эстонии систему ПВО и военных

Об увеличении срока размещения в Эстонии системы SAMP/T и самолета дальнего радиолокационного дозора и управления CAEW сообщил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто во время рабочего визита в прибалтийскую страну, пишет «Интерфакс».
Он отметил, что система ПРО продолжит функционировать в Эстонии до тех пор, пока не завершится итальянская миссия по патрулированию воздушных границ Североатлантического альянса. Планируется, что дежурство на восточном фланге НАТО продлится до весны 2026 года.
Крозетто добавил, что Италия готова сделать все необходимое для защиты воздушного пространства Эстонии и других стран, граничащих с Россией и Белоруссией. Он уточнил, что в настоящее время участникам военного блока следует «сохранять хладнокровие и спокойствие».
Комплекс ПВО из Италии был размещен на авиабазе Эмари в июне 2025 года. Также на аэродроме постоянно дежурят около 500 военнослужащих из Италии.