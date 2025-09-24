Захарова высказалась о румынизации в Молдавии

«Настолько уже режим Санду румынизировал государство, общество… Это же испытание для людей, если люди не объединятся в отпоре, в блокаде вот этого самого нападения на них. Просто если они сделают невозможным (такое давление — ред.), не поднимут свой иммунитет до уровня абсолютного неприятия подобных идей, все, значит, жди беды. Значит, они через какое-то время будут мимикрировать полностью и терять абсолютный контроль над собственной жизнью», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.