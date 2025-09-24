«Они подонки и негодяи»: Аксенов высказался об ударе Киева по Форосу

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал атаку ВСУ на ялтинский поселок Форос.
По его словам, киевский режим уже давно переставал сомневаться, когда в качестве целей для ударов выбирал мирных жителей. На этот раз речь шла о туристах, которые отдыхали на ЮБК.
«Просто кровавый режим, они подонки и негодяи, другого слова на этот счет нет», — сказал Аксенов в интервью агентству ТАСС.
При этом, как подчеркнул глава Крыма, российская армия атакует исключительно военные объекты.
Напомним, вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в крымском поселке Форос. В результате атаки пострадали мирные жители, три человека погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
В ночь на 23 сентября российские военные нанесли удары по позициям украинских спецподразделений и иностранных наемников в ответ на теракт против гражданских объектов в Крыму.