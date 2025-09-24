Яцкина избрали на пост первого вице-спикера СФ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Представитель исполнительной власти Ростовской области Андрей Яцкин после региональных выборов вновь избран на пост первого вице-спикера Совета Федерации.
За это решение сенаторы проголосовали в среду на первом пленарном заседании палаты в рамках осенней сессии.
Яцкин продолжит представлять Ростовскую область в Совете Федерации, приказ об этом подписал губернатор региона Юрий Слюсарь, сообщила пресс-служба регионального правительства. Политик представляет регион в Совфеде с 21 сентября 2020 года.