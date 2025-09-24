Страны СНГ в октябре планируют утвердить концепцию военного сотрудничества

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Планируется, что на предстоящем саммите СНГ 10 октября в Душанбе будет утверждена концепция военного сотрудничества на период до 2030 года, говорится в приветствии генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, которое было зачитано в среду на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества, передает корреспондент Sputnik.