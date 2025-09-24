Страны СНГ в октябре планируют утвердить концепцию военного сотрудничества

В ней подчеркнуто, что основные цели военного сотрудничества государств участников СНГ на среднесрочную перспективу состоят в совершенствовании содержательной направленности и обеспечении динамики совместной деятельности в военной сфере на основе формирования новых и перспективных задач.
Военное сотрудничество на пространстве Евразии, по его мнению, остается важным фактором обеспечения региональной стабильности.
Содружество Независимых Государств стало той важной площадкой, на которой поддерживаются регулярные контакты военных ведомств наших стран, и, в этом случае, осуществляется взаимодействие вооруженных сил в ряде ключевых сфер.
В приветствии он обратил внимание на то, что сейчас, как никогда, международная обстановка характеризуется ростом нестабильности, конфликтов и усилением конкуренции крупных держав.
Укрепление обороны
На этом фоне, констатировал Лебедев, вопросы укрепления совместной обороны СНГ Содружества приобретают особое значение.
Он указал на то, что приоритет в военном сотрудничестве — это формирование совместных систем военного назначения.
Эти структуры обеспечивают основу для оперативной совместимости вооруженных сил государств и сотрудничества. Ключевым примером является объединенная система ПВО СНГ, выполняющая задачи по защите воздушных границ.
Развиваются и другие системы. На заседании Совета министров обороны стран Содружества в июле 2024 года в Минске было принято решение продолжить развитие таких систем до 2030 года.
Министры подчеркнули, что речь идет о создании эффективной многоуровневой архитектуры региональной безопасности.
Он уверен, что сейчас военное сотрудничество стран СНГ — важный инструмент для сохранения стабильности на евразийском пространстве.