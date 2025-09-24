Депутаты избрали главу Агрызского района

«В последние дни проведены первые организационные заседания представительных органов поселений, на которых избраны главы поселений, их заместители и представители в районный Совет. Теперь Совет Агрызского муниципального района полностью сформирован. Сегодня ключевым вопросом стоит избрание главы района», — отметил он и представил кандидатуру Ленара Нургаянова от имени Раиса РТ Рустама Минниханова.
По словам Марата Зиатдинова, Ленар Нургаянов успешно возглавляет район более двух лет. За это время в рамках различных программ построены и капитально отремонтированы жилые дома, дороги, школы, детские сады, спортплощадки и общественные пространства. Созданы новые рабочие места, введены в строй промышленные предприятия, произошли позитивные изменения в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.
Глава Кадыбашского сельского поселения Халил Закиров в выступлении подчеркнул, что благодаря руководству Нургаянова район сделал значительный скачок в социально-экономическом развитии.
«Как грамотный и ответственный руководитель, он умеет расставлять приоритеты. В Кадыбашском поселении капитально отремонтирован Дом культуры, заасфальтирована дорога между Кадыбашем и Касаевым. В Касаеве строится новая мегаферма на 6 тыс. голов, что создаст дополнительные рабочие места. Это значит, что у села есть будущее», — отметил он.
Ранее местный политсовет партии «Единая Россия» официально выдвинул Ленара Нургаянова на пост руководителя муниципалитета.
После обсуждения состоялось открытое голосование, по результатам которого кандидатура была поддержана единогласно. В своем ответном слове новоизбранный глава принес присягу и поблагодарил руководство республики и депутатов за доверие.
На должность заместителя главы района депутаты единогласно избрали Илфата Ямалиева, депутата от Исенбаевского сельского поселения, впервые назначенного на этот пост в 2021 году.
Материал подготовлен при участии Динары Губайдуллиной.