В Петербурге нашли мертвым сбежавшего из суда экс-чиновника Авакяна

Борису Авакяну было 43 года. Он родился в семье знаменитых армянских ученых, однако по стопам родных не пошел. Авакян окончил юридический факультет СПбГУ, учился в СПбГЭУ, защитил докторскую диссертацию. В конце нулевых занял пост начальника инвестиционного отдела Центральной компании финансово-промышленной группы «Русинкор», а после основал таможенного брокера порта «Санкт-Петербург». В 2014 году Авакян начал карьеру на госслужбе. Он был заместителем ведущего инспектора в Государственном Земельном Надзоре в Санкт-Петербурге. Мужчина также работал в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Росимуществе и в Росреестре.