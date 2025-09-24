СМИ: Швеция будет без предупреждения сбивать нарушителей воздушного пространства

Ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции. Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство, при необходимости применяя силу, и будет защищать его.
Интернет-издание Air Data News напоминает, что ВВС Швеции находятся в состоянии боевой готовности, особенно над Балтийским морем, и эксплуатируют многоцелевые истребители Saab 39 Gripen, оснащенные ракетами Meteor и IRIS-T. Эти средства предназначены для противодействия потенциальным вторжениям.
Йонсон также публично одобрил позицию премьер-министра Польши Дональда Туска, который пообещал, что Польша «без колебаний будет сбивать» любые самолеты или беспилотники, которые нарушат ее территорию.
Магдалена Андерссон, лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции, высказалась в поддержку Йонсона в соцсети Х, написав: «Если российские беспилотники или самолеты нарушат воздушное пространство НАТО… мы должны быть готовы защищать каждый дюйм территории альянса».
Шведские официальные лица при этом ссылаются на прецедент от 2015 года, когда истребитель ВВС Турции F-16 на сирийско-турецкой границе сбил российский бомбардировщик Су-24. Анкара тогда утверждала, что самолет углубился в воздушное пространство Турции на четыре километра и в течение пяти минут якобы не реагировал на десять предупреждений, направленных ему. Позднее тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу признал, что российский Су-24 сбили по его приказу, который касался всех самолетов, нарушающих воздушные границы Турции. Россия заявила, что бомбардировщик Су-24 турецкую границу не нарушал и не получал никаких предупреждений, турецкие истребители были подняты в воздух заранее, а атаковавший F-16 углубился на территорию Сирии на два километра, что подтверждало его «готовность действовать из засады».