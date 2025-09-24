СМИ: Швеция будет без предупреждения сбивать нарушителей воздушного пространства

Шведские официальные лица при этом ссылаются на прецедент от 2015 года, когда истребитель ВВС Турции F-16 на сирийско-турецкой границе сбил российский бомбардировщик Су-24. Анкара тогда утверждала, что самолет углубился в воздушное пространство Турции на четыре километра и в течение пяти минут якобы не реагировал на десять предупреждений, направленных ему. Позднее тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу признал, что российский Су-24 сбили по его приказу, который касался всех самолетов, нарушающих воздушные границы Турции. Россия заявила, что бомбардировщик Су-24 турецкую границу не нарушал и не получал никаких предупреждений, турецкие истребители были подняты в воздух заранее, а атаковавший F-16 углубился на территорию Сирии на два километра, что подтверждало его «готовность действовать из засады».