Politico: чиновников Европы разозлила речь Трампа в ООН

Источники Politico сообщили, что чиновники из стран ЕС и Великобритании считают, что речь Трампа основана на искаженных фактах. «Трамп говорил так, будто Европа ничего не сделала, хотя она ввела жесткие санкции против России, снизила свою зависимость от российских энергоносителей и потратила миллиарды на поддержку Украины», — приводит слова собеседника издания «Лента.ру».