Politico: чиновников Европы разозлила речь Трампа в ООН

Несколько европейских чиновников выразили негодование по поводу выступления американского президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. О раздражении и недовольстве высокопоставленных лиц рассказало американское издание Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Источники Politico сообщили, что чиновники из стран ЕС и Великобритании считают, что речь Трампа основана на искаженных фактах. «Трамп говорил так, будто Европа ничего не сделала, хотя она ввела жесткие санкции против России, снизила свою зависимость от российских энергоносителей и потратила миллиарды на поддержку Украины», — приводит слова собеседника издания «Лента.ру».

В статье говорится, что высокопоставленные лица из Европы оценили выступление Дональда Трампа как «в лучшем случае неинформативное, а в худшем — контрпродуктивное».

Журналисты издания раскритиковали Трампа за бессвязную речь, противоречия и отсутствие всеобъемлющего глобального видения проблем. Также авторы статьи обратили внимание на то, что Трамп не смог побудить другие государства следовать примеру Штатов в решении трансграничных вопросов.

Выступление Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке состоялось 23 сентября. Его речь заняла почти час. Он подверг критике деятельность ООН, заявил, что планирует ввести в отношении России санкции, и заверил, что прилагает усилия для скорейшего разрешения украинского кризиса.

