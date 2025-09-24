Politico: чиновников Европы разозлила речь Трампа в ООН

Источники Politico сообщили, что чиновники из стран ЕС и Великобритании считают, что речь Трампа основана на искаженных фактах. «Трамп говорил так, будто Европа ничего не сделала, хотя она ввела жесткие санкции против России, снизила свою зависимость от российских энергоносителей и потратила миллиарды на поддержку Украины», — приводит слова собеседника издания «Лента.ру».
В статье говорится, что высокопоставленные лица из Европы оценили выступление Дональда Трампа как «в лучшем случае неинформативное, а в худшем — контрпродуктивное».
Журналисты издания раскритиковали Трампа за бессвязную речь, противоречия и отсутствие всеобъемлющего глобального видения проблем. Также авторы статьи обратили внимание на то, что Трамп не смог побудить другие государства следовать примеру Штатов в решении трансграничных вопросов.
Выступление Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке состоялось 23 сентября. Его речь заняла почти час. Он подверг критике деятельность ООН, заявил, что планирует ввести в отношении России санкции, и заверил, что прилагает усилия для скорейшего разрешения украинского кризиса.