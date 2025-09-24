Об экономике России
Россия не является «бумажным тигром». Трамп заявил про это, говоря о ситуации на линии фронта и состояния экономики России. «Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает», — отметил Песков в эфире Радио РБК.
Экономика страны перестроилась под нужды военной операции на Украине и покрывает все потребности армии.
Россия сохраняет свою устойчивость и макроэкономическую стабильность. Есть некоторые точки напряжения в разных секторах экономики, что обусловлено различными ограничениями и санкциями.
Проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов абсолютно сбалансирован.
Об отношениях России и США
Не со всеми заявлениями Трампа во время выступления на ГА ООН можно согласиться. Россия донесет свою позицию до США касательно последних событий по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Кремля, выступление Трампа строилось на позиции, «которую он услышал от Зеленского».
Дональд Трамп является бизнесменом и хочет заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и сжиженный газ. Многие европейские страны пошли на закупки сжиженного газа по повышенным ценам. Это легло дополнительным бременем на их бюджет и на карманы их налогоплательщиков.
Владимир Путин «протягивает руку» США своим предложением по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Все предложения Москвы останутся жизнеспособными только в том случае, если соответствующую позицию займет Вашингтон.
Доверительные отношения между Путиным и Трампом позволяют им обсуждать острые темы и общаться на «ты». Москва приветствует готовность американского лидера участвовать в урегулировании, и Путин высоко это ценит.
Конкретных планов по проведению нового телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но он может быть организован в любой момент. Каналы диалога между Москвой и Вашингтоном действуют, ситуация коренным образом отличается от того, что было с администрацией Байдена.
О контактах России и Украины
Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с Владимиром Зеленским, но без подготовки это будет «пиар-акцией, обреченной на провал». До этого предстоит решить огромное количество вопросов, и большую половину нужно обговаривать не на двустороннем уровне, а с участием тех же США: гарантии безопасности, будущую архитектуру безопасности.
Киев не проявил желание создать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию. Рабочие группы не созданы, более того — никакого ответа не получено.
Позиции для украинской стороны в зоне специальной военной операции значительно ухудшатся, если Киев не захочет вести переговоры сейчас.
О ходе спецоперации
Россия продолжает боевые действия для обеспечения национальных интересов и достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным. Для этого необходимо урегулировать первопричины российско-украинского конфликта.
Украинские вооруженные силы несут большие потери, в то время как российские войска уверенно движутся вперед по всей линии фронта.
Российская столица хорошо защищена средствами ПВО, удары украинских беспилотников рассчитаны на «пиар-эффект».
В РФ сохраняется высокий добровольческий ресурс, что позволяет укомплектовывать воинские соединения.
Вооруженные силы России очень аккуратно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции, чтобы минимизировать потери.