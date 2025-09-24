Ричмонд
Экс-главу района Уфы назначили директором спецавтохозяйства города

Рустем Рахматуллин ранее руководил администрацией Советского района, затем возглавил управление жилищного хозяйства.

Источник: Рустем Рахматуллин/vk.com

На оперативном совещании в мэрии Уфы Ратмир Мавлиев представил нового директора спецавтохозяйства по уборке города. Им стал Рустем Рахматуллин. Напомним, ранее он руководил администрацией Советского района, а в последние два года возглавлял управление жилищного хозяйства.

«Мы вам САХ доверяем и хотим пожелать, чтобы мусора на улицах города как можно меньше было, тем более возле контейнеров, вовремя вывозили все. Спецавтохозяйство обслуживает более 1,5 млн человек, поэтому нужно выстроить работу с главами районов. Сейчас задача — устроить объезд по территориям. И, конечно, вопрос по собираемости платежей тоже стоит очень остро», — поставил задачу мэр Ратмир Мавлиев.