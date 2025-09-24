Ричмонд
Песков: Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием Зеленского

Новые заявления президента США Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту были сделаны после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и, по всей видимости, под влиянием его видения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», — сказал представитель Кремля журналистам. «То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать — это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис», — подчеркнул он.

Накануне Дональд Трамп, прежде требовавший от Киева территориальных уступок, заявил, что Украина могла бы вернуть утерянные территории при помощи Евросоюза. Россию же он раскритиковал за «бесцельную» длительную войну и назвал страну «бумажным тигром». Эти заявления были сделаны после его короткой встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

