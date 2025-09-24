Песков: Трамп сделал новые заявления по Украине под влиянием Зеленского

Накануне Дональд Трамп, прежде требовавший от Киева территориальных уступок, заявил, что Украина могла бы вернуть утерянные территории при помощи Евросоюза. Россию же он раскритиковал за «бесцельную» длительную войну и назвал страну «бумажным тигром». Эти заявления были сделаны после его короткой встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.