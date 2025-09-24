Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 24 сентября: главное

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге в среду.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран.

Мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны. Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Дональд Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения.

Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел.

Киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию.

Заявление о том, что Украина может «что-то отвоевать» — ошибочное.

То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Администрация Трампа понимает выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией.

Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль считает, что нужно ускорить работу по обсуждению раздражителей, которые есть в отношениях с США, пока она идет медленно.

Майя Санду пытается полностью абстрагироваться от России.

Безусловно, в Молдавии есть какая-то часть населения, которая является сторонником евроинтеграции. Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной, и часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду на полное абстрагирование от России и на обвинение России во всем и вся.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль опасается, что граждане Молдавии, не согласные с политикой Майи Санду, не смогут заявить о своей позиции на выборах 28 сентября.

И здесь не идет речь о попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают права использовать ее голос на выборах.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Власти РФ планируют на годы вперед выполнение своих социальных обязательств.

Экономика сохраняет социальную ориентированность. Государство выполняет и планирует на годы вперед выполнение социальных обязательств перед населением.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Российская экономика полностью закрывает потребности Вооруженных сил.

24 сентября Владимир Путинвстретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

