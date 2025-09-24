Безусловно, в Молдавии есть какая-то часть населения, которая является сторонником евроинтеграции. Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной, и часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду на полное абстрагирование от России и на обвинение России во всем и вся.