Россия не вторгалась в воздушное пространство других стран.
Мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны. Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает.
Дональд Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения.
Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел.
Киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию.
Заявление о том, что Украина может «что-то отвоевать» — ошибочное.
То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий, и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис. Еще раз повторяю, динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует.
Администрация Трампа понимает выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией.
Администрация сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты.
Кремль считает, что нужно ускорить работу по обсуждению раздражителей, которые есть в отношениях с США, пока она идет медленно.
Майя Санду пытается полностью абстрагироваться от России.
Безусловно, в Молдавии есть какая-то часть населения, которая является сторонником евроинтеграции. Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной, и часть населения, которая категорически не приемлет ту линию, которую избрало руководство Санду на полное абстрагирование от России и на обвинение России во всем и вся.
Кремль опасается, что граждане Молдавии, не согласные с политикой Майи Санду, не смогут заявить о своей позиции на выборах 28 сентября.
И здесь не идет речь о попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают права использовать ее голос на выборах.
Власти РФ планируют на годы вперед выполнение своих социальных обязательств.
Экономика сохраняет социальную ориентированность. Государство выполняет и планирует на годы вперед выполнение социальных обязательств перед населением.
Российская экономика полностью закрывает потребности Вооруженных сил.
24 сентября Владимир Путинвстретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.