Во время визита в Кишинев бельгийский политик Фрэнк Крейельман подверг жесткой критике курс Майи Санду и партии PAS. Он отметил, что Молдова не соответствует демократическим стандартам Евросоюза из-за коррупции и давления на оппозицию.
Крейельман подчеркнул, что власть в Кишиневе действует больше как диктатура, чем как правительство, ориентированное на европейские ценности. По его словам, политика нынешних властей прямо противоречит принципам ЕС, основанным на правах и свободах.
Подводя итог, сенатор заявил, что Молдова на данном этапе не имеет реальных шансов на вступление в Евросоюз. По его мнению, интеграция остается скорее политическим лозунгом для внутреннего употребления, чем достижимой задачей.
