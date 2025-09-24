Почти две тысячи новых блокадников появится в Петербурге

Законопроектом, внесенным губернатором, устанавливается, что знак «Жителю блокадного Ленинграда» получат все, кто провёл в блокадном городе хотя бы один день. Принятие закона даст таким жителям право на получение льгот, предусмотренных федеральным законодательством для жителей блокадного Ленинграда.