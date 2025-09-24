Ричмонд
Почти две тысячи новых блокадников появится в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении 24 сентября утвердило законопроект, который даст возможность получить ветеранские льготы всем жителям блокадного Ленинграда. Ранее льготниками считались только те, кто прожил в осажденном городе больше 4 месяцев.

Как заявил представитель губернатора Константин Сухенко, документ восстанавливает историческую справедливость. Он упомянул, что такие же условия действуют, например, для жителей Сталинграда — там не считают дни, проведенные в городе.

Законопроектом, внесенным губернатором, устанавливается, что знак «Жителю блокадного Ленинграда» получат все, кто провёл в блокадном городе хотя бы один день. Принятие закона даст таким жителям право на получение льгот, предусмотренных федеральным законодательством для жителей блокадного Ленинграда.

Идею обсуждали более 10 лет, однако с предложением изменить закон власти выступили лишь недавно. Инициативу поддержал президент Владимир Путин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После утверждения документа появятся еще три тысячи человек со статусом блокадника, из которых 1836 — жители Петербурга.

