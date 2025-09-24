Ричмонд
Новому сенатору от Прикамья вручили удостоверение

Новый сенатор от Пермского края Вячеслав Григорьев получил удостоверение и значок сенатора. Это произошло на сегодняшнем пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

Первым на это обратил внимание портал Ura.ru.

Удостоверение и значок господину Григорьеву вручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наделил зампредседателя Законодательного собрания Пермского края и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Григорьева полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Пермского края своим указом от 18 сентября. Господин Григорьев сменил в верхней палате Федерального Собрания РФ Андрея Климова, занимавшего этот пост с июля 2012 года.

