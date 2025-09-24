Ричмонд
Муравейко: страны СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества обсужден на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников СНГ в среду в Минске, сообщил начальник Генштаба ВС Беларуси Павел Муравейко.

Источник: Sputnik.by

На фоне предметного анализа текущей военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе и мире нам удалось обсудить комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

цитирует Муравейко Telegram-канал белорусского оборонного ведомства

В том числе, на заседании были рассмотрены результаты совместной деятельности по реализации Концепции военного сотрудничества за период с 2021 по 2025 годы, отметил начальник Генштаба ВС Беларуси.

По его словам, участники мероприятия с учетом современного боевого опыта уделили внимание вопросам организации боевой подготовки и совершенствованию полевой выучки войск.

…Проанализирована практика выполнения задач инженерного обеспечения в ходе ведения боевых действий, представлен опыт применения оперативно-тактической и армейской авиации в современных условиях.

рассказал Муравейко

При этом, отметил он, Комитет начальников штабов уделил большое внимание развитию совместных систем военного назначения.

Так, рассмотрены основные результаты и определены перспективы дальнейшего развития объединенной системы противовоздушной обороны с позиции ее 30-летней практики функционирования. Также подведены итоги совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО государств Содружества «Боевое Содружество-2025», проведенного в Республике Казахстан, рассказал начальник Генштаба ВС Беларуси.

Кроме того, на заседании был обобщен опыт развития сотрудничества в рамках Объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки и определены направления дальнейшего развития ее национальных сегментов, сообщил Муравейко.

Важное место было отведено научному обеспечению развития многостороннего военного сотрудничества государств Содружества. Проанализированы результаты совместной военно-теоретической деятельности по вопросам военного сотрудничества, обороны и военной безопасности, намечены пути ее дальнейшего развития.

добавил он

По словам начальника Генштаба ВС Беларуси, на заседании в Минске были приняты и другие решения по развитию сотрудничества в военной сфере.