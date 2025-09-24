Губернатору доложили о рекордно низком уровне безработицы в Воронежской области

Ситуацию на рынке труда обсудили в правительстве во время заседания, которое провел глава региона Александр Гусев. Речь шла о состоянии рынка в настоящее время, реализации задач в рамках нацпроекта «Кадры», а также работе с участниками специальной военной операции, которой уделяется большое значение.
«Безусловно, нам нужно готовиться к возвращению бойцов специальной военной операции после ее окончания. Есть понимание, что именно нужно подготовить. Мы уже начали работу на основе данных от общения с теми людьми, которые уже вернулись. И мы понимаем, какие есть сложности», — отметил глава региона.
Также Александр Гусев сделал акцент на условиях, которые требуются для того, чтобы побудить безработных граждан начать поиск занятости. Вероятно, для этого будет необходимо внесение определенных изменений в действующую в регионе нормативную базу.
В своем докладе министр труда отметила, что с начала года служба занятости помогла трудоустроить около 8 тысяч человек, а работодатели получили более 4,5 тысяч различных видов поддержки. При этом сейчас число граждан с низким трудовым потенциалом (люди предпенсионного возраста, инвалиды, долгое время неработавшие, сезонные сотрудники и лица с судимостями) выросло до 65%.
По итогам прошлого года, численность жителей Воронежской области, занятых в экономике региона превысила 1,17 млн человек, что на 22 тысячи человек больше, чем годом ранее. С такими показателями Воронежская область по уровню занятости населения занимает 23 место среди регионов РФ, а по показателю развития рынка труда — 20 (прим. — согласно данным исследования «РИА Рейтинг» в 2025 году).
Чтобы обеспечить экономику кадрами, акцент сместили на приоритетные группы, в числе которых школьники, студенты, а также люди, желающие сменить профессию. Для работодателей были внедрены новые инструменты взаимодействия. Количество личных кабинетов на платформе «Работа России» увеличилось более чем в 1,5 раза, а доля верифицированных вакансий достигла 99%. Важным новшеством стало использование ЭКГ-рейтинга при предоставлении субсидий работодателям, что позволяет более эффективно распределять меры господдержки.
В 2026 году в регионе планируют запустить «Институт демографической политики им. Менделеева». Там будут заниматься работой по отслеживанию профессиональной траектории студентов и выпускников школ, маршрутизацией профессиональных туров. Ожидается, что эти меры положительно повлияют на охват мероприятиями службы занятости подрастающего поколения.
Для молодежи, помимо прочего, реализуются специальные проекты: ярмарки вакансий, молодежные клубы и онлайн-мероприятия, позволяющие знакомиться с вакансиями в удобное время. По инициативе министерства труда заработала постоянно действующая площадка «Школа работодателя», а совместно с Торгово-промышленной палатой региона проводится отраслевой форум «HR-Платформа».
Значительные ресурсы направляются на профессиональное переобучение: за три года переподготовку прошли 9,8 тысяч человек, включая 852 работника оборонно-промышленного комплекса.