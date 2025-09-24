Плахотнюк накануне своей экстрадиции в Кишинёв 25 сентября решил ударить по ПАС и обратился к гражданам Молдовы: «Я призываю вас пойти на выборы и проголосовать за оппозицию»

«Я призываю вас пойти на выборы и проголосовать за оппозицию, которая реально может преодолеть избирательный порог. Это ваше право — решать, кого поддерживать, но мы должны понимать важность момента. Опросы ясно показывают, какие оппозиционные политические силы могут попасть в парламент. Чтобы было понятно: я не имею никакого отношения к этим блокам и партиям, однако сегодня мы должны быть трезвыми и ставить на первое место интересы страны. Голоса, отданные за партии без шансов, будут автоматически перераспределены и могут косвенно помочь правящей партии. Ни один голос, прямой или косвенный, не должен достаться ПАС», — подчеркнул олигарх в своем обращении.