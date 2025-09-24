Плахотнюк накануне своей экстрадиции в Кишинёв 25 сентября решил ударить по ПАС и обратился к гражданам Молдовы: «Я призываю вас пойти на выборы и проголосовать за оппозицию»

Плахотнюк будет доставлен в Кишинев из Афин завтра в 9:30.
По словам министра юстиции Вероники Михайлов-Морару, его доставят прямо в пенитенциар № 13 и поместят в отдельную камеру по соображениям безопасности.
Накануне экстрадиции Влад Плахотнюк обратился к гражданам Молдовы.
«Я призываю вас пойти на выборы и проголосовать за оппозицию, которая реально может преодолеть избирательный порог. Это ваше право — решать, кого поддерживать, но мы должны понимать важность момента. Опросы ясно показывают, какие оппозиционные политические силы могут попасть в парламент. Чтобы было понятно: я не имею никакого отношения к этим блокам и партиям, однако сегодня мы должны быть трезвыми и ставить на первое место интересы страны. Голоса, отданные за партии без шансов, будут автоматически перераспределены и могут косвенно помочь правящей партии. Ни один голос, прямой или косвенный, не должен достаться ПАС», — подчеркнул олигарх в своем обращении.
Также экс-лидер Демпартии обратился к бывшим коллегам, перешедшим в другие партии:
«Я сожалею, что из-за диктаторских методов правления PAS бывшая демократическая команда не смогла объединиться в единую политическую силу в этой избирательной кампании. В этих условиях, поскольку невозможно достичь результата для прохождения на этих выборах, я говорю коллегам из команды ДПМ, а также лидерам партий без шансов: сейчас необходим прагматизм и единство, чтобы совместно призвать граждан голосовать за оппозиционные партии с реальными шансами, чтобы остановить злоупотребления и вернуть государственные институты на службу закону и гражданам».
Лидерам оппозиции Плахотнюк посоветовал продемонстрировать политическую силу — быстро сформировать коалицию, которая вернёт людям государство, которое их уважает.
«Если вы уступите интригам и отчаянным обещаниям правительства, вы предадите доверие избирателей» — заявил он.
