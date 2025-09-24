СМИ: Аргентина готова разрешить военное присутствие США в обмен на финпомощь

По данным аргентинского издания TN, после встречи двух президентов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке готовятся встречи представителей министерств экономики и обороны США и Аргентины, на которых обсудят детали предстоящих соглашений и финансовой помощи США.
При этом правительство Аргентины признает, что одним из ключевых требований американской стороны является отказ Буэнос-Айреса от валютного свопа с Китаем. «Соглашение (с США) предполагает противодействие китайскому вмешательству на территории (Аргентины)», — сообщили местные чиновники. Ради углубления связей с США Аргентина также готова вывести из эксплуатации китайско-аргентинский радиотелескоп (CART). Он был установлен в Сан-Хуане и имеет значение для научного сотрудничества между двумя странами.
Укрепление военного союза США с Аргентиной обсуждалось во время визита главы Южного командования ВС США Элвина Холси на военно-морскую базу Ушуая. По одной из версий, как пишет TN, Холси попросил аргентинскую сторону обеспечить возможность снабжения и обслуживания американских подводных лодок на базе.
Согласно TN, конгрессу Аргентины придется принять закон, разрешающий ввод иностранных войск на территорию страны.
Также в Аргентине надеются, что союз с США позволит противостоять «британскому и чилийскому присутствию» и «расширить» коммерческое использование пролива Дрейка, который соединяет Атлантический и Тихий океаны между южной оконечностью Южной Америки (чилийский мыс Горн) и Антарктидой (Южные Шетландские острова).