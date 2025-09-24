Ричмонд
СМИ: Аргентина готова разрешить военное присутствие США в обмен на финпомощь

Президент Аргентины Хавьер Милей ведет переговоры с Дональдом Трампом о создании регионального военного альянса, который ускорит сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны в обмен на американскую финансовую помощь для погашения внешнего долга Аргентины в размере 8,5 млрд долларов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным аргентинского издания TN, после встречи двух президентов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке готовятся встречи представителей министерств экономики и обороны США и Аргентины, на которых обсудят детали предстоящих соглашений и финансовой помощи США.

Как утверждает TN, правительство Милея готово обсудить присутствие американских войск в Ушуае, на юге страны, где строится интегрированная военно-морская база.

При этом правительство Аргентины признает, что одним из ключевых требований американской стороны является отказ Буэнос-Айреса от валютного свопа с Китаем. «Соглашение (с США) предполагает противодействие китайскому вмешательству на территории (Аргентины)», — сообщили местные чиновники. Ради углубления связей с США Аргентина также готова вывести из эксплуатации китайско-аргентинский радиотелескоп (CART). Он был установлен в Сан-Хуане и имеет значение для научного сотрудничества между двумя странами.

Укрепление военного союза США с Аргентиной обсуждалось во время визита главы Южного командования ВС США Элвина Холси на военно-морскую базу Ушуая. По одной из версий, как пишет TN, Холси попросил аргентинскую сторону обеспечить возможность снабжения и обслуживания американских подводных лодок на базе.

Согласно изданию, в вооруженных силах Аргентины приводят в пример военно-морскую базу Рота в Испании, где базируются подразделения ВМС и морской пехоты США и куда заходят корабли ВМС США перед отправкой в Средиземное море.

Согласно TN, конгрессу Аргентины придется принять закон, разрешающий ввод иностранных войск на территорию страны.

Также в Аргентине надеются, что союз с США позволит противостоять «британскому и чилийскому присутствию» и «расширить» коммерческое использование пролива Дрейка, который соединяет Атлантический и Тихий океаны между южной оконечностью Южной Америки (чилийский мыс Горн) и Антарктидой (Южные Шетландские острова).

