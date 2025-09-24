Минувшей ночью Зеленский заявил в интервью Fox News, что Киев предлагал России провести встречу в разных странах, в том числе в Казахстане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил на это, что украинцы называют огромное число стран, включая совершенно неприемлемые варианты. Он напомнил, что главу киевского режима приглашали в Москву, и если тот готов к диалогу, то почему бы ему не приехать.