Губернатор Хоценко продлил полномочия двух заместителей министра транспорта

Дмитрий Пестряков работает первым заместителем министра с сентября 2022 года. Его карьера началась с должности мастера строительных и монтажных работ вахтовым методом. В 2013 году он перешёл в ООО «ЖКХ Сервис» на должность главного специалиста производственно-эксплуатационной службы. В 2015 году Пестряков продолжил карьеру в Региональном фонде капитального ремонта, где за четыре года прошёл путь от консультанта до главного инженера. С апреля 2019 года он работал в казённом учреждении «Омскоблстройзаказчик», занимая должности заместителя директора по производству и исполняющего обязанности директора.