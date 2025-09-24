Ричмонд
Губернатор Хоценко продлил полномочия двух заместителей министра транспорта

Трудовые контракты заключены на год.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Виталий Хоценко продлил полномочия двух заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Трудовые контракты на срок один год были заключены с первым заместителем Дмитрием Пестряковым и заместителем Игорем Кожуховым.

Дмитрий Пестряков работает первым заместителем министра с сентября 2022 года. Его карьера началась с должности мастера строительных и монтажных работ вахтовым методом. В 2013 году он перешёл в ООО «ЖКХ Сервис» на должность главного специалиста производственно-эксплуатационной службы. В 2015 году Пестряков продолжил карьеру в Региональном фонде капитального ремонта, где за четыре года прошёл путь от консультанта до главного инженера. С апреля 2019 года он работал в казённом учреждении «Омскоблстройзаказчик», занимая должности заместителя директора по производству и исполняющего обязанности директора.

Игорь Кожухов работает в министерстве транспорта с лета 2023 года. До этого он более 20 лет проработал в мэрии Омска, а перед переходом в правительство занимал должность заместителя директора городского департамента транспорта.

В министерстве транспорта Омской области три заместителя. Помимо Пестрякова и Кожухова, этот пост занимает и Анна Алмоян.