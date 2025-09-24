Беглов: День первокурсника отметят масштабной программой на 120 площадках

Петербург готовится к празднованию Дня первокурсника, который официально отмечается в четвертую субботу сентября. В этом году городские власти организовали для студентов более 120 праздничных площадок по всему городу.
Мероприятия начнутся 24 сентября и включат концерты, лекции, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки. Центральным событием станет торжественная церемония в концертном зале «Аврора», куда приглашены около 1500 учащихся вузов и колледжей.
Праздник откроется традиционной клятвой первокурсника и поздравлениями от представителей городского правительства. После официальной части студентов ждет интерактивная выставка молодежных проектов, где можно узнать о возможностях для самореализации в культурной, общественной и научной жизни Петербурга.
— День первокурсника — знак заботы города о молодом поколении, нашей веры в его силы и таланты. Мы стремимся создать все условия, чтобы обучение студентов в Петербурге было продуктивным, интересным и полным ярких событий, — отметил губернатор Александр Беглов.
Он также отметил развитие образовательной инфраструктуры — создание Технологических долин, планы по строительству нового «суперколледжа» и открытие учебно-производственных полигонов. День первокурсника, отмечаемый с 2003 года, помогает иногородним студентам почувствовать себя частью большой академической семьи Северной столицы.