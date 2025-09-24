Ричмонд
Independent: «очарование» британской королевской семьи на Трампа не подействовало

Президент США Дональд Трамп, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, был груб и напыщен и продемонстрировал, что недавние попытки британской королевской семьи обаять его не возымели успеха, считает Сэм Кили, редактор британского интернет-издания Independent.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер привлек короля Карла III к «атаке очарованием» на Трампа, которая сопровождалась поездками в конном экипаже по Виндзору, парадными обедами и тремя днями непрерывной лести. Однако это не принесло ничего, кроме антибританских разглагольствований и «небританского экстремизма» Трампа, говорится в статье.

Трамп, по мнению Кили, с трибуны ООН заявил мировым лидерам, что Лондон движется к установлению законов шариата, и выступил с резкими призывами к объединению ультраправых экстремистов в Европе. Глава Белого дома бушевал: «Посмотрите на Лондон, где у вас ужасный мэр. Город так изменился. Теперь они хотят ввести законы шариата, но вы находитесь в другой стране».

Трамп также отметил, что иммиграция и «убийственные» идеи зеленой энергетики приведут к гибели Западной Европы и призвал не мешкая принять меры, пишет Independent.

Они (европейские страны) подверглись нашествию такого количества нелегалов, какого никто никогда раньше не видел. Нелегалы хлынули потоком в Европу… Но они предпочитают быть политкорректными и абсолютно ничего с этим не делают.

Дональд Трамп
президент США

Однако Кили считает, что Трамп «нес полную чушь», которую распространяют «инсайдеры Овального кабина» и его «друг» Илон Маск. По словам Кили, то, что Великобритания находится на грани гражданской войны, а преступность в Лондоне как никогда высокая, не отвечает действительности.

При этом он предупреждает, что слова Трампа будут «подхвачены и распространены агитаторами правого толка», включая Найджела Фараджа. Кроме того, по мнению Кили, эту информацию будут распространять «российские бот-фермы, чему будет рад Владимир Путин», который якобы заинтересован в укреплении правых в Европе.

В заключении автор отмечает, что Трамп на сессии ГА ООН сказал «одну правду»: европейские страны, включая членов НАТО, продолжают покупать российские энергоносители. И, на взгляд Кили, этой одной правды достаточно, чтобы «все остальные невероятные заявления Трампа стали правдоподобными».

