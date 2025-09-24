Independent: «очарование» британской королевской семьи на Трампа не подействовало

Трамп, по мнению Кили, с трибуны ООН заявил мировым лидерам, что Лондон движется к установлению законов шариата, и выступил с резкими призывами к объединению ультраправых экстремистов в Европе. Глава Белого дома бушевал: «Посмотрите на Лондон, где у вас ужасный мэр. Город так изменился. Теперь они хотят ввести законы шариата, но вы находитесь в другой стране».