МИД России выразил протест послу Молдавии

«24 сентября в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября», — сообщили в МИД.