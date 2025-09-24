В Североуральске избрали нового мэра

Никитенко с 2017 по 2022 годы занимал пост главы Арамильского округа. Также он был руководителем одного из предприятий в сфере ЖКХ.
«Проявил себя как неравнодушный, ответственный и целеустремленный человек. Ему не в первой решать проблемные вопросы, помогать людям», — подчеркнул Вервейн.
Напомним, на должность врип главы Североуральска Виталий Никитенко был назначен еще в июле. Это случилось после того, как глава региона Денис Паслер раскритиковал бывшего мэра Светлану Миронову из-за проблем с водоснабжением в городе.