В Североуральске избрали нового мэра

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сентября, УралПолит.Ru. В Североуральске гордума единогласно избрала Виталия Никитенко главой города. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн.

Никитенко с 2017 по 2022 годы занимал пост главы Арамильского округа. Также он был руководителем одного из предприятий в сфере ЖКХ.

«Проявил себя как неравнодушный, ответственный и целеустремленный человек. Ему не в первой решать проблемные вопросы, помогать людям», — подчеркнул Вервейн.

Напомним, на должность врип главы Североуральска Виталий Никитенко был назначен еще в июле. Это случилось после того, как глава региона Денис Паслер раскритиковал бывшего мэра Светлану Миронову из-за проблем с водоснабжением в городе.