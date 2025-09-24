Путин назвал трассу «Таврида» вокруг Азовского моря современной

«Это будет хорошая, современная трасса», — убежден президент.
Балицкий напомнил, что четырехполосная трасса соединит сообщением Крым и новые регионы России.
«Сейчас вокруг нашего Азовского моря, которое наше внутреннее уже, заложена и будет построена четырехполосная “Таврида”, которая обеспечит сообщение с Крымом, Херсоном, Запорожской областью и будет давать развитие», — сказал в рамках встречи Балицкий.
Балицкий также озвучил общий объем дорожного строительства в Запорожской области. По его словам, в регионе уже построено больше тысячи километров дорог. В текущем году на эти цели заложено восемь миллиардов рублей, в прошлом регион получил семь миллиардов.
«Такого не было вообще никогда. У нас ряд дорог были — направления. Потому что власть украинская не занималась совершенно этими вопросами. Сегодня дороги приводятся в соответствие», — констатировал губернатор.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта — расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
18 сентября глава кабмина России Михаил Мишустин отметил, на капитальный ремонт и расширение федеральной трассы «Новороссия» дополнительные направят 10 миллиардов рублей.
48 километров дорожного покрытия было уложено на маршруте Азовского дорожного кольца в рамках первого этапа работ, докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину летом.