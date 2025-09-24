Ричмонд
Лукашенко летит с визитом в Россию, где встретится с Путиным

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, сообщила пресс-служба президента.

Так, 25−26 сентября белорусский лидер будет находиться в России. Уточняется, что Лукашенко поучаствует в Глобальном атомном форуме.

Кроме того, в ходе визита запланирована встреча главы Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский и российский лидеры намерены обсудить наиболее актуальные вопросы развития отношений между странами, обсудить международную повестку.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назвал список «косяков» правительства.

Тем временем премьер-министр Турчин сказал о повышении зарплат белорусов, заметив, что люди должны получать больше. Но еще премьер предупредил о повышении цен в Беларуси.

И мы писали, что Роскосмос сообщил, что дублер первого космонавта Беларуси Василевской Ленкова полетит на МКС, как ранее предлагал Путину Лукашенко.

