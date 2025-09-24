Лукашенко летит с визитом в Россию, где встретится с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, сообщила пресс-служба президента.
Так, 25−26 сентября белорусский лидер будет находиться в России. Уточняется, что Лукашенко поучаствует в Глобальном атомном форуме.
Кроме того, в ходе визита запланирована встреча главы Беларуси с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский и российский лидеры намерены обсудить наиболее актуальные вопросы развития отношений между странами, обсудить международную повестку.
