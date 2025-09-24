Министр ПАС купил элитную квартиру за 700 тысяч евро в Риме: Народ Молдовы, который Бузу считает быдлом, интересуется, где он деньги взял

«Интересно, что стоимость элитной недвижимости для молдавского “небыдла” составила всего каких-то нескромных 690 тысяч евро с площадью 113 квадратных метров. Хочется поинтересоваться у нашего “дорогого” чиновника, поддерживающего правящую партию ПДС, а откуда собственно такие деньжищи и может он подскажет как простому человеку столько заработать честным путём?», — интересуются коллеги из «Молдавского Vaгона».