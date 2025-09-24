Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр ПАС купил элитную квартиру за 700 тысяч евро в Риме: Народ Молдовы, который Бузу считает быдлом, интересуется, где он деньги взял

Сделка датируется мартом 2024 года — как раз тогда Бузу слетал в Италию встретиться с нашей диаспорой.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и соцзащиты Молдовы Алексей Бузу, тот самый, что считает граждан, голосующих против PAS «быдлом», тайно приобрёл себе элитную квартиру в ЖК «Виа Салария» в Риме.

Об этом сказано в кадастровой выписке.

«Интересно, что стоимость элитной недвижимости для молдавского “небыдла” составила всего каких-то нескромных 690 тысяч евро с площадью 113 квадратных метров. Хочется поинтересоваться у нашего “дорогого” чиновника, поддерживающего правящую партию ПДС, а откуда собственно такие деньжищи и может он подскажет как простому человеку столько заработать честным путём?», — интересуются коллеги из «Молдавского Vaгона».

Сделка датируется мартом 2024 года — как раз тогда Бузу слетал в Италию встретиться с нашей диаспорой.

Продуктивная выдалась поездка.

.. ..

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.

Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины (далее…).

Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.

Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно (далее…).

Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.

А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).