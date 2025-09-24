Министр труда и соцзащиты Молдовы Алексей Бузу, тот самый, что считает граждан, голосующих против PAS «быдлом», тайно приобрёл себе элитную квартиру в ЖК «Виа Салария» в Риме.
Об этом сказано в кадастровой выписке.
«Интересно, что стоимость элитной недвижимости для молдавского “небыдла” составила всего каких-то нескромных 690 тысяч евро с площадью 113 квадратных метров. Хочется поинтересоваться у нашего “дорогого” чиновника, поддерживающего правящую партию ПДС, а откуда собственно такие деньжищи и может он подскажет как простому человеку столько заработать честным путём?», — интересуются коллеги из «Молдавского Vaгона».
Сделка датируется мартом 2024 года — как раз тогда Бузу слетал в Италию встретиться с нашей диаспорой.
Продуктивная выдалась поездка.
.. ..
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.
Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины (далее…).
Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.
Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно (далее…).
Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.
А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).