Экс-глава администрации губернатора Прикамья работает волонтером на Луганщине

Григорий Куранов занимает пост заместителя полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На основном месте работы он взял отпуск и отправился в один из новых регионов РФ. Сейчас чиновник помогает восстанавливаться после рабочего дня хирургам, пишет «Коммерсант-Прикамье». В Луганской области вместе с ним работают еще несколько высококлассных специалистов-медиков из Прикамья.