Экс-глава администрации губернатора Прикамья работает волонтером на Луганщине

Григорий Куранов нашел применение ранее полученным навыкам медика.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава администрации губернатора Пермского края Григорий Куранов нашел практическое применение полученным ранее навыкам медика. Политик и бизнесмен рассказал о работе волонтером в госпиталях Луганской области.

Свой трудовой путь Григорий Куранов начал в Перми после окончания Башкирского государственного медицинского института. С 1984 по 1992 годы он работал участковым педиатром ДГКБ № 3 и ДКБ № 18.

Григорий Куранов занимает пост заместителя полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На основном месте работы он взял отпуск и отправился в один из новых регионов РФ. Сейчас чиновник помогает восстанавливаться после рабочего дня хирургам, пишет «Коммерсант-Прикамье». В Луганской области вместе с ним работают еще несколько высококлассных специалистов-медиков из Прикамья.

Григорий Куранов родился 1 января 1959 года в Лениногорске Восточно-Казахстанской области. В 2000 году окончательно сменил профессию медика на работу генеральным директором рекламно-политического агентства «Кучер». С июля 2012 года по декабрь 2012 года являлся руководителем администрации губернатора Пермского края, с февраля 2013 года вошел в депутатский корпус Госдумы РФ шестого созыва.