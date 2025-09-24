Политолог усмотрел иронию в речи Трампа с критикой России

Напомним, Дональд Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром». Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что речь президента США в Нью-Йорке можно счесть «переобуванием», так как его высказывания в адрес Кремля 23 сентября были самыми грубыми и критичными с момента его вступления в должность.
«Другое дело, что я бы все-таки призвал воспринимать многие слова Трампа всерьез, но не всегда буквально. В данном случае это как раз тот самый момент», — объяснил политолог.
Он отметил, что в заявлении Трампа о том, что военное могущество и экономическая устойчивость России — блеф, прослеживается иронический подтекст. Политолог уверен, что американский политик прекрасно понимает, что на самом деле «бумажным тигром» сегодня является Европа.
По мнению эксперта, оскорбляя Кремль, Трамп пытался «вскрыть блеф европейских ястребов и украинского лобби». Дудаков считает, что политик акцентировал внимание на очевидном: если Европа желает продолжать воевать с Москвой, то ей стоит это делать без прямого участия Штатов, хотя она может рассчитывать на продажу вооружения.
В своей речи на открытии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября Дональд Трамп сказал, что участие Кремля в конфликте на Украине «бесцельно». По его словам, если бы армия России обладала достаточной мощью, то завершила бы конфликт своей победой за неделю. Все это, как считает Трамп, делает РФ «больше похожей на бумажного тигра».