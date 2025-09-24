Политолог усмотрел иронию в речи Трампа с критикой России

В своей речи на открытии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября Дональд Трамп сказал, что участие Кремля в конфликте на Украине «бесцельно». По его словам, если бы армия России обладала достаточной мощью, то завершила бы конфликт своей победой за неделю. Все это, как считает Трамп, делает РФ «больше похожей на бумажного тигра».