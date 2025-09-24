Ричмонд
CNN: слова Трампа об ООН ставят под угрозу существование организации

Американский телеканал CNN выразил сомнения в способности ООН сохранить существование в нынешнем виде. Поводом для такой оценки стала резкая критика организации со стороны президента США Дональда Трампа на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Во время выступления Дональд Трамп заявил, что если бы ООН успешно выполняла свои задачи, в мире не было бы войн. Он подчеркнул, что организация бездействует и не способствует разрешению международных конфликтов. Из этого телеканал сделал вывод, что США из преданных союзников ООН превратились в ее «самых яростных критиков».

Президент США также раскритиковал страны НАТО за нежелание отказываться от закупок российских энергоресурсов. Из-за экономического сотрудничества с РФ господин Трамп обвинил европейских партнеров в финансировании военных действий на Украине. Кроме того, он пригрозил России «самыми серьезными пошлинами», если та не пойдет на мирную сделку по Украине.

