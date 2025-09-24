CNN: слова Трампа об ООН ставят под угрозу существование организации

Во время выступления Дональд Трамп заявил, что если бы ООН успешно выполняла свои задачи, в мире не было бы войн. Он подчеркнул, что организация бездействует и не способствует разрешению международных конфликтов. Из этого телеканал сделал вывод, что США из преданных союзников ООН превратились в ее «самых яростных критиков».