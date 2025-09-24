RS: закон о борьбе с наркокартелями оправдает развязывание США войны против 60 стран

Ранее в этом году Белый дом добавил длинный список латиноамериканских наркокартелей к национальному списку Иностранных террористических организаций (FTO). Новая резолюция AUMF, по мнению автора, позволит Трампу вести военные действия против любой из этих организаций, где бы они ни находились. Издание обращает внимание на то, что, например, наркокартель «Синалоа» (Sinaloa Cartel), по данным американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), действует как минимум в 47 странах, в том числе в Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Сербии, Словакии, Испании, Великобритании и Канаде. А другой крупный наркокартель CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generacion) действует среди прочего в Аргентине, Бразилии, Парагвае, Уругвае и Турции.