RS: закон о борьбе с наркокартелями оправдает развязывание США войны против 60 стран

Согласно статье, AUMF — это инструмент, который США чаще всего используют для юридического обоснования своих военных действий. Резолюция была принята в ответ на теракты 11 сентября 2001 года и стала основой для «глобальной войны с терроризмом», в ходе которой преследованию подверглось множество подозреваемых, не имевших никакого отношения к событиям 11 сентября. С 2001 года США использовали AUMF для оправдания военных интервенций по меньшей мере в 22 странах, уточняет Хайнц.
«Новая AUMF» была предложена на прошлой неделе членом палаты представителей Кори Миллсом, но официальная версия законопроекта пока не опубликована. Однако предполагается, что она будет направлена против «наркотеррористов» и создана по образцу AUMF 2001 года. В новой резолюции, которая будет действовать пять лет, не указаны конкретные цели и географические ограничения, пишет RS.
За последний месяц «война с наркотиками» под руководством США стремительно обострилась: Белый дом подписал секретную директиву, санкционирующую атаки на латиноамериканские наркокартели, США усилили свое военное присутствие в регионе Карибского бассейна и нанесли серию смертоносных авиаударов по гражданским судам, предположительно, перевозившим наркотики, напоминает Хайнц.
Ранее в этом году Белый дом добавил длинный список латиноамериканских наркокартелей к национальному списку Иностранных террористических организаций (FTO). Новая резолюция AUMF, по мнению автора, позволит Трампу вести военные действия против любой из этих организаций, где бы они ни находились. Издание обращает внимание на то, что, например, наркокартель «Синалоа» (Sinaloa Cartel), по данным американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), действует как минимум в 47 странах, в том числе в Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Сербии, Словакии, Испании, Великобритании и Канаде. А другой крупный наркокартель CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generacion) действует среди прочего в Аргентине, Бразилии, Парагвае, Уругвае и Турции.
Более того, поскольку США пытаются объединить борьбу с наркотиками с борьбой с террором, скорректированная резолюция может быть применена ко многим традиционным террористическим организациям, включая те, которые находятся на территории Алжира, Афганистана, Буркина-Фасо, Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии, Мали, Пакистана, Сомали и Сирии.
Хайнц также пишет, что США давно обвиняют Армию национального освобождения Колумбии в торговле наркотиками (АНО). А из-за участия Кубы в переговорах между АНО и правительством Колумбии Вашингтон может причислить Кубу к государствам-спонсорам терроризма и тем самым оправдать военные действия против островного государства. Аналогичным образом США под предлогом связи правительства Венесуэлы с «Картелем Солнц» могут развязать войну против венесуэльских вооруженных сил, а не только против местных наркокартелей.
В заключении автор пишет, что, хотя конгресс пока не горит желанием принять этот законопроект, если он все же станет законом и объединит войну с наркотиками с войной с террором, США смогут распространить вооруженные конфликты на все Западное полушарие и за его пределы.