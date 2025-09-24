Кондратьев заявил, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск есть погибшие

ВСУ атаковали центр Новороссийска. Погибли как минимум трое, пострадали не менее семи человек, в том числе дети. Жилые дома, гостиница «Новороссийск» и 20 автомобилей получили повреждения. Некоторые люди остаются заблокированными в горящем здании. Беспилотник попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума, пострадали двое его сотрудников и посетители. Сейчас в городе сохраняется угроза повторной атаки, там ввели режим ЧС. Тем временем в Сочи закрыли пляжи и эвакуируют отдыхающих. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».
ВСУ атаковали Новороссийск с помощью беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Удар пришелся на центр города в разгар дня, все произошло в районе гостиницы «Новороссийск».
«По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», — написал Кондратьев.
Он выразил соболезнования близким и родным погибших. Кондратьев также поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Позднее число пострадавших увеличилось до семи. Их экстренного госпитализировали. Трое находятся в состоянии средней тяжести, еще трое в тяжелом. Среди пострадавших есть ребенок. Telegram-канал Baza пишет, что число погибших увеличилось до трех, в их числе один несовершеннолетний.
В оперштабе уточнили, что ~в результате БПЛА повреждены семь жилых домов. Одно из зданий загорелось, пожар тушат. Также пострадали 20 автомобилей, три транспортных средства полностью сгорели.~
Как атаковали город.
SHOT пишет, что ВСУ запустили не менее пяти беспилотников по центру города, там расположена гостиница «Новороссийск». Один из БПЛА ударил по парковке у гостиницы. Судя по кадрам, снятым очевидцами, четыре автомобиля загорелись. Еще у одного выбито лобовое стекло, человек на переднем сидении погиб.
Из-за атаки три человека оказались заблокированы в горящем здании, где расположен сервис по прокату самокатов. Жители соседних домов переживают, что из-за возгорания может произойти взрыв газа.
Еще один беспилотник попал в квартиру в многоэтажке. SHOT опубликовал видео с разрушениями. Хозяйка квартиры рассказала, что вся квартира в осколках, ободраны стены и пострадал балкон.
Беспилотник также попал в офис Каспийского Трубопроводного Консорциума. «Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован. В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании», — сообщила компания в Telegram-канале.
Тем временем в одной из школ детям раздали практическую работу по географии, пока они укрывались от беспилотников, пишет «Осторожно, новости». А подписчица Telegram-канала «ЧП Новороссийск» пожаловалась, что в ТЦ «Красная площадь» не включили звуковое оповещение об опасности, из-за чего люди не знали, что на улице опасно и нужно идти в укрытие.
В городе сохраняется угроза повторной атаки. В Новороссийске ввели режим ЧС. «Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий нападения», — заявил мэр города.
Эвакуация пляжей в Сочи.
В Сочи из-за атаки дронов отдыхающих эвакуировали с пляжей. «Не моем ноги, срочно эвакуируемся», — говорит человек в громкоговоритель на видеозаписи, опубликованной каналом «Осторожно, новости».
По словам очевидцев, их просят покинуть пляжи «Ривьера» и «Альбатрос», все пляжи в Адлере тоже закрыты.
При этом издание отмечает, что отдыхающие даже после тревоги не покинули побережье, а стоят на набережной и ждут, пока пляжи откроют.
Мэр города Андрей Прошунин заявил, что это «превентивные меры», принятые «в связи с сегодняшними атаками киевского режима» на Кубань.