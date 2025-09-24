Кондратьев заявил, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск есть погибшие

Тем временем в одной из школ детям раздали практическую работу по географии, пока они укрывались от беспилотников, пишет «Осторожно, новости». А подписчица Telegram-канала «ЧП Новороссийск» пожаловалась, что в ТЦ «Красная площадь» не включили звуковое оповещение об опасности, из-за чего люди не знали, что на улице опасно и нужно идти в укрытие.