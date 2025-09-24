Ричмонд
В Крыму назначили нового помощника главы республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. Военный корреспондент Ольга Курлаева назначена на должность помощника главы Крыма. Об этом в среду сообщил Сергей Аксенов.

«На должность помощника главы Республики Крым назначена Ольга Евгеньевна Курлаева, которая много лет являлась специальным корреспондентом ВГТРК, объективно освещая события как в Крыму, так и в зоне специальной военной операции», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пожелал Курлаевой успехов на новой должности и плодотворной работы.

Ольга Курлаева (Малахова) родилась 15 апреля 1977 года в Новомосковске Тульской области. Российская журналистка, военкор. Карьеру журналистки начала на местном тульском телевидении. Позже переехала в Москву и работала полевым продюсером на каналах ТВЦ и НТВ, а затем ВГТРК и телеканала «Россия». С началом СВО в 2022 году стала делать репортажи из зоны боевых действий.

