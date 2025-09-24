В Крыму назначили нового помощника главы республики

Ольга Курлаева (Малахова) родилась 15 апреля 1977 года в Новомосковске Тульской области. Российская журналистка, военкор. Карьеру журналистки начала на местном тульском телевидении. Позже переехала в Москву и работала полевым продюсером на каналах ТВЦ и НТВ, а затем ВГТРК и телеканала «Россия». С началом СВО в 2022 году стала делать репортажи из зоны боевых действий.