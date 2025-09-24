Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ушел на удаленку из-за ковида

Стало известно, почему губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в последнее время перестал появляться на публичных мероприятиях. Оказалось, что глава региона заболел. Из-за этого ему пришлось уйти в онлайн.
«После командировки заболел ковидом. Тем не менее, продолжаю удаленно работать. Сегодня в режиме ВКС провел оперативку. Обсудил с командой региона ряд вопросов», — написал Вячеслав Федорищев на своей странице в соцсети.
На оперативном совещании губернатору доложили о хлопке бытового газа в жилом доме в Тольятти. ЧП произошло ночью 24 сентября 2025 года и, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование и ликвидацию последствий.
Также на совещании обсудили результаты и планы по исполнению федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор дал ряд поручений главам муниципалитетов.