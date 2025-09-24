Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ушел на удаленку из-за ковида

На оперативном совещании губернатору доложили о хлопке бытового газа в жилом доме в Тольятти. ЧП произошло ночью 24 сентября 2025 года и, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Глава региона поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование и ликвидацию последствий.