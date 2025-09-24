Вайдель назвала Мерца «крупнейшим банкротом из всех канцлеров ФРГ»

С претензиями к проекту бюджета страны в бундестаге выступила сопредседатель партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Она выразила недовольство проектом запланированных расходов и заявила, что бюджет станет «памятником» для Фридриха Мерца. «Вы войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров Федеративной Республики Германии», — цитирует Вайдель «Лента.ру».