Вайдель назвала Мерца «крупнейшим банкротом из всех канцлеров ФРГ»

С претензиями к проекту бюджета страны в бундестаге выступила сопредседатель партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Она выразила недовольство проектом запланированных расходов и заявила, что бюджет станет «памятником» для Фридриха Мерца. «Вы войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров Федеративной Республики Германии», — цитирует Вайдель «Лента.ру».
Лидер партии АдГ выразила мнение, что бюджетная политика кабмина ФРГ является провальной и ведущей страну к банкротству. Также она упрекнула Мерца в предательстве избирателей.
Ранее глава правительства ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия преодолевает одну из самых сложных фаз исторического периода. Он предложил депутатам реализовать реформы, которые обеспечат инвестиции в развитие инфраструктуры и социальные гарантии гражданам.