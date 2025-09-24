Ричмонд
Вайдель назвала Мерца «крупнейшим банкротом из всех канцлеров ФРГ»

Представители оппозиции раскритиковали проект бюджета на 2026 год, предложенный правительством Германии под руководством Фридриха Мерца.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

С претензиями к проекту бюджета страны в бундестаге выступила сопредседатель партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Она выразила недовольство проектом запланированных расходов и заявила, что бюджет станет «памятником» для Фридриха Мерца. «Вы войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров Федеративной Республики Германии», — цитирует Вайдель «Лента.ру».

Лидер партии АдГ выразила мнение, что бюджетная политика кабмина ФРГ является провальной и ведущей страну к банкротству. Также она упрекнула Мерца в предательстве избирателей.

Ранее глава правительства ФРГ Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что Германия преодолевает одну из самых сложных фаз исторического периода. Он предложил депутатам реализовать реформы, которые обеспечат инвестиции в развитие инфраструктуры и социальные гарантии гражданам.

Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
