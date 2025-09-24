Рогожник рассказал, что в Москве обсудят Лукашенко и Путин

В среду стало известно, что белорусский лидер отправится 25 сентября с двухдневным рабочим визитом в российскую столицу, где примет участие в Глобальном атомном форуме.
По словам посла, двусторонняя повестка тем лидеров двух стран всегда является насыщенной и включает в том числе международную часть. Также в круг обсуждаемых вопросов войдут те, которые касаются Союзного государства.
Это, безусловно, защита внутреннего рынка в рамках Союзного государства. Это и единая промышленная политика, вопросы в нефтегазовом секторе.
Дипломат отметил, что Лукашенко и Путину всегда есть что обсудить, но нерешаемых проблем с РФ у Беларуси сегодня не существует.
В последний раз лидеры двух стран встречались 2 сентября в Пекине в рамках саммита ШОС. Тогда президенты обсудили ряд международных вопросов, сотрудничество в экономике, затронули тему переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.