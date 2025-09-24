Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогожник рассказал, что в Москве обсудят Лукашенко и Путин

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко обсудят на предстоящей встрече в Москве широкий круг тем, заявил журналистам посол республики в РФ Александр Рогожник.

Источник: Sputnik.by

В среду стало известно, что белорусский лидер отправится 25 сентября с двухдневным рабочим визитом в российскую столицу, где примет участие в Глобальном атомном форуме.

По словам посла, двусторонняя повестка тем лидеров двух стран всегда является насыщенной и включает в том числе международную часть. Также в круг обсуждаемых вопросов войдут те, которые касаются Союзного государства.

Это, безусловно, защита внутреннего рынка в рамках Союзного государства. Это и единая промышленная политика, вопросы в нефтегазовом секторе.

цитирует БелТА Рогожника

Дипломат отметил, что Лукашенко и Путину всегда есть что обсудить, но нерешаемых проблем с РФ у Беларуси сегодня не существует.

В последний раз лидеры двух стран встречались 2 сентября в Пекине в рамках саммита ШОС. Тогда президенты обсудили ряд международных вопросов, сотрудничество в экономике, затронули тему переговоров Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше