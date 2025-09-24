Ричмонд
«Гибридная война проникла в головы людей через интернет»: Глава молдавской полиции заявил о кибератаках на тысячи Wi-Fi-роутеров в домах граждан — и это похоже на фейк

Виорел Чернэуцан сообщил, что сам ежедневно становится целью попыток взлома своего мобильного телефона, что «подтверждает масштаб и скоординированный характер этих кибератак».

Источник: Комсомольская правда

Новое цирковое представление от главы молдавской полиции Виорел Чернэуцану. По его словам, сегодня были взломаны тысячи Wi-Fi-роутеров в домах граждан страны.

Далее почти анекдот: якобы, цель атаки — использовать заражённые сети для запуска в день парламентских выборов, в воскресенье, 28 сентября, кибератак на серверы и инфраструктуру Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с намерением парализовать деятельность учреждения, сообщает IPN.

«Любое сообщение, переданное через эти сети, будет перенаправлено с помощью заражения на серверы ЦИК, чтобы перегрузить их и парализовать работу» — отрапортовал Чернэуцану.

И козырь-аргумент в рукаве главного полицейского Молдовы:

— Я сам ежедневно становлюсь целью попыток взлома моего мобильного телефона, что подтверждает масштаб и скоординированный характер этих кибератак.

Солидно, ничего не скажешь. Подтверждает масштаб. Только не просто масштаб, а масштаб вброса. Как утверждают специалисты, сообщение Чернауцану очень похоже на фейк. Вот, что по этому поводу пишу в соцсетях:

«Это похоже на вброс. А если нет и не дали инструкции, что делать, то это то — как о нас заботятся».

Понятно, сейчас закидывают всякой лапшой, чтобы во время подсчета голосов делать свои грязные дела. И это называется демократия? Стыдно. Работать надо было, а не кивать на Россию. Паразиты.

P.S. Каким нужно быть глупым, чтобы в такую чушь верить. Но вообще больше похоже на бред и вброс, не понимаю, как они собираются подключится к 1000 роутеров. Куда проще устраивать DDOS атаки через Дата-центры.

