Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: адресом французского и британского консульств в Иерусалиме указана Палестина

Консульство Франции, расположенное в западной части Иерусалима на улице Эмиля Ботта рядом с отелем King David, теперь находится в Палестине. Об этом сообщают израильские издания со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Европейского союза.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израиль считает, что Франция потребовала изменить адрес на сайте ЕС после того, как признала Государство Палестина. По мнению Maariv, это стало «новым ударом» Франции по Израилю.

Великобритания тоже изменила адрес одного из своих консульств, указав в нем «Палестина». Этот филиал находится в восточной части Иерусалима, в районе Шейх-Джаррах. Британцы даже успели нанести название «Палестина» на официальные карты, отмечает Maariv. На официальном сайте правительства Великобритании на картах Израиля теперь Западный берег и сектор Газа называются Палестиной, хотя до сих пор они назывались «оккупированными палестинскими территориями». Кроме того, этот регион теперь именуется страной, а на сайте размещены предупреждения и рекомендации для путешественников.

Ynet считает, что Израиль наверняка потребует изменить оба адреса на прежние, удалив из них упоминание Палестины.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше