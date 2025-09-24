СМИ: адресом французского и британского консульств в Иерусалиме указана Палестина

Великобритания тоже изменила адрес одного из своих консульств, указав в нем «Палестина». Этот филиал находится в восточной части Иерусалима, в районе Шейх-Джаррах. Британцы даже успели нанести название «Палестина» на официальные карты, отмечает Maariv. На официальном сайте правительства Великобритании на картах Израиля теперь Западный берег и сектор Газа называются Палестиной, хотя до сих пор они назывались «оккупированными палестинскими территориями». Кроме того, этот регион теперь именуется страной, а на сайте размещены предупреждения и рекомендации для путешественников.