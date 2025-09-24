Ричмонд
Глав 18 районов Татарстана избрали сегодня

Сегодня, 24 сентября, на первых заседаниях вновь сформированных представительных органов местного самоуправления избраны главы 18 муниципальных районов Республики Татарстан:

Источник: ИА Татар-информ

Агрызского муниципального района — Ленар Нургаянов;
Алькеевского — Александр Никошин;
Альметьевского — Гюзель Хабутдинова;
Апастовского — Айрат Зиганшин;
Арского — Алмаз Хисамутдинов;
Балтасинского — Рамиль Нутфуллин;
Елабужского — Рустам Нуриев;
Камско-Устьинского — Наиль Вазыхов;
Лаишевского — Ильдус Зарипов;
Лениногорского — Марат Гирфанов;
Менделеевского — Роберт Искандаров;
Нижнекамского — Радмир Беляев;
Нурлатского — Дамир Ишкинеев;
Пестречинского — Раис Сулейманов;
Сабинского — Раис Минниханов;
Тюлячинского — Айрат Фатхуллин;
Чистопольского — Дмитрий Иванов;
Ютазинского — Аяз Шафигуллин.