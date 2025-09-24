ABC News: Иран восстанавливает пораженные Израилем ракетные объекты

Иран, как предполагает издание, мог бы закупать смесители у Китая, где, по словам экспертов и официальных лиц США, он раньше закупал ингредиенты для ракетного топлива и другие компоненты. Министерство иностранных дел Китая, отвечая на вопрос о возможных поставках Тегерану смесителей и топливных ингредиентов, заявило, что Пекин «готов продолжать использовать свое влияние для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке» и «поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, безопасности и национального достоинства».