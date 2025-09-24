ABC News: Иран восстанавливает пораженные Израилем ракетные объекты

Как пишет издание ABC News, Иран располагает базами по производству твердотопливных ракет в Ходжире и Парчине, которые находятся недалеко от Тегерана, а также в Шахруде, примерно в 350 километрах к северо-востоку от столицы. Сутниковые снимки, сделанные Planet Labs PBC в сентябре, показывают, что строительные работы ведутся в Парчине и Шахруде. По словам экспертов, до войны с Израилем Иран мог производить более 200 твердотопливных ракет в месяц.
Ракеты являются одним из немногих средств военного сдерживания Ирана после того, как в результате войны были уничтожены его системы противовоздушной обороны.
Однако издание отмечает, что у страны нет ключевого компонента — больших смесителей, необходимых для производства смесевого твердого топлива для ракет. Тегеран заинтересован в получении этих смесителей, особенно в связи с тем, что не исключены новые санкции ООН, которые могут быть вновь введены в отношении Ирана уже в конце сентября.
Иран, как предполагает издание, мог бы закупать смесители у Китая, где, по словам экспертов и официальных лиц США, он раньше закупал ингредиенты для ракетного топлива и другие компоненты. Министерство иностранных дел Китая, отвечая на вопрос о возможных поставках Тегерану смесителей и топливных ингредиентов, заявило, что Пекин «готов продолжать использовать свое влияние для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке» и «поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, безопасности и национального достоинства».