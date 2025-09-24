Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с главой МИД Словакии

Ранее Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС отметил, что у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня — по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, на среду запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио.