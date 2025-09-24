Ричмонд
Лавров проводит встречу на полях ГА ООН с главой МИД Словакии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: МИД России

«Сергей Викторович Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.

Текст сопровождается фотографией с переговоров.

Ранее Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС отметил, что у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня — по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, на среду запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

